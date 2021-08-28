В России второй день подряд выявили менее 800 летальных исходов от COVID

За минувшие сутки в России от последствий коронавируса скончалось 799 пациентов. Таким образом, в стране второй день подряд выявили менее 800 смертей от COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, количество погибших от инфекции за всё время с начала эпидемии увеличилось до 180 840.

Наибольшее число жертв COVID-19 за день зарегистрировали в Москве (55). В Петербурге умерли 36 человек, в Краснодарском крае — 34.

Также за сутки в стране болезнь подтвердилась у 19 492 человек, полностью выздоровели 19 411 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 6 863 541 случай заражения коронавирусом в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что днем ранее стало известно 798 летальных исходах за сутки.