В России за сутки коронавирус подхватили 19 509 человек

В России за сутки коронавирус подхватили 19 509 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 509 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 844 049 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 798 случаях, за все время пандемии скончались 180 041 пациент с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые нашли у переболевших коронавирусом биологические аномалии, связанные с неврологическими симптомами.

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