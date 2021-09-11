Полиция разогнала масштабную сходку стритрейсеров в Петербурге

Полиция разогнала масштабную сходку стритрейсеров в Петербурге
Задерживать никого из участников сходки не стали. Фото: pixabay.com

Масштабная сходка уличных гонщиков в Приморском районе Северной столицы состоялась сегодня вечером, 11 сентября. Молодежь разогнала полиция.

Так, между Комендантским проспектом и дорогой в Каменку собрались около тысячи петербуржцев и порядка 150 автомобилей. Однако, вечеринку отменили сотрудники полиции, попросившие всех разойтись. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задерживать никого из участников сходки не стали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня вечером, 11 сентября, по адресу Лиговский проспект, 50 в Северной столице собрались Росгвардия, полиция и скорая помощь. Во дворе дома была массовая драка. Прохожие заметили стрельбу. Три машины Росгвардии приехали на Лиговский спустя всего четыре минуты после заявки от полиции. Выяснилось, что никто не стрелял, но драка, однако, была.

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