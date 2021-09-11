В Невском районе после капремонта открыли библиотеку им. Крупской

В Невском районе после капремонта открыли библиотеку им. Крупской
Теперь библиотека работает в новом цифровом формате. Фото: пресс-служба Смольного

В этом году в библиотеке на Октябрьской набережной закончился ремонт — там появилось новое мультимедийное пространство.

Библиотеку № 1 им. Н. К. Крупской посетил глава Петербурга Александр Беглов. Ему рассказали о новом мультимедийном пространстве «Книжные истории», а также показали новые интерьеры после ремонта и обновленную технику. Теперь библиотека работает в новом цифровом формате. Она оборудована системой безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Глава города сам опробовал новые библиотечные системы. Также градоначальник заглянул на одно занятие юных петербуржцев, а потом спросил мнение у пришедших гостей. Беглов признался, что библиотеки — это места для образования, которых в городе должно быть больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге библиотеки ждет новый этап модернизации.

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