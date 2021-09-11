Перечислены 12 продуктов, которые запрещается разогревать в микроволновке

Также не стоит разогревать мед и яйца. Фото: pixabay

Также не стоит разогревать мед и яйца. Фото: pixabay

Некоторая еда теряет полезные качества при разогреве в микроволновке. Иногда они выделяют вредные вещества.

В первую очередь, не советуют использовать микроволновую печь для разморозки мяса. Из-за неравномерного прогрева в нем могут сохраниться опасные бактерии. Такое же правило касается молоко и молочные продукты, так как продукт может прокиснуть. Об этом сообщает Marie Claire.

Воздействие микроволн плохо влияют на полезные компоненты, входящих в состав зерновых каш. Сосиски и бекон могут образовывать опасные продукты окисления холестерина. Это касается красного перца, картофеля, зелени, ягод и грибов. Также не стоит разогревать мед и яйца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных вывели новую необычную породу кур.