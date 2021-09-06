В России вывели производящих яйца для вакцины кур

В России вывели производящих яйца для вакцины кур
Особенностью этой породы морозоустойчивость и невосприимчивость ко многим болезням, которые поражают множество домашних птиц. Фото: Pixabay

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных вывели новую необычную породу кур. Она называется «русская белоснежная». Яйца кур этой породы в будущем хотят использовать для производства вакцины.

Особенностью этой породы морозоустойчивость и невосприимчивость ко многим болезням, которые поражают множество домашних птиц. Яйца «русской белоснежной» обладают большим объемом спецжидкости, которая окружает эмбрион. Об этом сообщают «Известия».

Ученые считают, что яйца этих кур можно использовать для создания вакцин от двух распространенных штаммов вируса гриппа и для производства лекарств от заболеваний животных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в новом сезоне ожидается более высокая циркуляция вирусов гриппа.

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