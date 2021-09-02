Попова предупредила о высокой циркуляции гриппа этой осенью

В прошлом году население особо не сталкивалось с гриппом и в итоге не получило иммунитет. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В прошлом году население особо не сталкивалось с гриппом и в итоге не получило иммунитет. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в новом сезоне ожидается более высокая циркуляция вирусов гриппа.

По словам Поповой, к предстоящему сезону необходимо привить не менее 60% населения и не менее 70% россиян, включенных в группы риска. Она добавила, что нужны санитарные меры и вакцинация. В прошлом году удалось привить почти 60% жителей страны.

«В этом году мы должны привить не меньшее количество населения. И тогда мы будем защищены от этой инфекции», — заявила глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Попова добавила, что иммунизация очень важна, поскольку в прошлом году население особо не сталкивалось с гриппом и в итоге не получило иммунитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в школах России от коронавируса вакцинировано почти 70% учителей.