Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года

Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года
Экс-президент США Дональд Трамп ответил, что это непростой вопрос. Фото: instagram
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что определился, будет ли он участвовать в президентских 2024 года.
Он отметил, что многие американцы будут счастливы, когда он все-таки объявит о своем решении. В годовщину терактов 11 сентября Трамп навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке, там ему задали вопрос о президентской гонке через три года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Трамп ответил, что это непростой вопрос. Он знает, что будет делать, но признался, что ему пока нельзя об этом говорить.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Штатов Джо Байдена. Так, по мнению Дональда Трампа, армия США должна быть готова вернуться в Афганистан. Трамп уверен, армия США должна войти, так как это будет правильно.
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Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года
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