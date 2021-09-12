Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что определился, будет ли он участвовать в президентских 2024 года.

Он отметил, что многие американцы будут счастливы, когда он все-таки объявит о своем решении. В годовщину терактов 11 сентября Трамп навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке, там ему задали вопрос о президентской гонке через три года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трамп ответил, что это непростой вопрос. Он знает, что будет делать, но признался, что ему пока нельзя об этом говорить.