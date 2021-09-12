Велосипедист попал под колеса машины на Измайловском

Велосипедист попал под колеса машины на Измайловском
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении Измайловского проспекта и 7-ой Красноармейской улицы легковой автомобиль сбил доставщика еды на велосипеде.

Инцидент произошел вечером 11 сентября. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.

«Сбили «доставку» на велосипеде. Дпс и скорая приехали в теч. 5минут. Доставщик жив, но подбит. Измайловский и 7-ая Красноармейская», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. В Сети появилось фото с места происшествия. На

опубликованных кадрах видно кадрах видно, как молодой человек лежит на асфальте на пешеходном переходе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трамвай сбил велосипедиста на проспекте Культуры. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

авария дтп происешствие


 

Новости партнеров
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Меркель: Германия поддерживает «Северный поток — 2»
Велосипедист попал под колеса машины на Измайловском
В Пулково в воскресенье задержали один рейс
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года
Мурашко: решение о совместимости вакцинации от гриппа и COVID-19 пока не принято
Юрист Соловьев предупредил о рисках договора дарения квартиры для пенсионеров
Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить
Мурашко призвал экспертов пропагандировать вакцинацию против COVID-19