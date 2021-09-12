Меркель: Германия поддерживает «Северный поток — 2»

Меркель: Германия поддерживает &#171;Северный поток — 2&#187;
Ангела Меркель. Фото: официальный сайт Кремля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает «Северный поток — 2», но «нужны гарантии» в соответствии законам в ЕС и о продлении договора о газовом транзите с Украиной после 2024 года.

«Я сказала (на переговорах в Варшаве — ред), что мы поддерживаем «Северный поток — 2″, но нам нужны гарантии…», — приводит ее слова РИА «Новости».

Накануне резидент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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