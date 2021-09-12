Стало известно, каких собак выбирают россияне

Стало известно, каких собак выбирают россияне
Шпиц, в среднем, вырастает не больше 40 см в холке. Фото: pixabay.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что жители крупных городов России больше предпочитают заводить собаку- компаньона.

Он отметил, что за последние пять лет в стране самой популярной породой является немецкий шпиц, хотя еще десять лет назад эта порода находилась примерно на восьмом месте по популярности, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, популярностью у россиян пользуются йоркширский терьер, чихуахуа и немецкая овчарка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что делать, если вас мучает аллергия на домашних животных, а завести кошку или собаку очень хочется? Можно обойтись рыбками или черепашкой, а можно рискнуть и найти породы собак и кошек без аллергии для человека.

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