Аллергикам питомцы не положены? Гипоаллергенные породы собак и кошек

Что делать, если вас мучает аллергия на домашних животных, а завести кошку или собаку очень хочется? Можно обойтись рыбками или черепашкой, а можно рискнуть и найти породы собак и кошек без аллергии для человека.

Правда, и тут нужно быть осторожным — совершенно безопасных животных не существует. Дело в том, что страдают аллергики вовсе не от шерсти — как может показаться, ведь зрительно именно она оседает по углам и на одежде. Но проблема заключается в мелких частичках кожи — незаметной перхоти, каплях мочи и слюне животных.

Именно они раздражают нашу слизистую, и даже не страдающие аллергией кото- и собаководы иногда чихают, взяв кошку на руки или погладив пса.

Кошачьи и собачьи выделения содержат особый белок, отличный от нашего, и у некоторых на него есть аллергическая реакция. кстати сказать, аллергия на шерсть тоже существует. Но в этом случае одинаковое чихание вызывают свитер, плед, верблюд или шпиц. Для того, чтобы убедиться в характере вашей аллергии, следует сделать специальные тесты.

Одна из неявных причин “гипоаллергенности” некоторых пород — необходимость частого купания, связанная с особенностями их содержания.

Например, кошки-сфинксы не имеют шерсти. Их можно и нужно часто мыть, вычищая при этом уши. Благодаря этому частички кошачьей перхоти смываются в раковину, и даже аллергик может себе позволить обнимать своего питомца.

Сибирская кошка, наоборот, обладает густой шерстью. Но она требует редкого вычесывания, а в ее слюне содержится меньше всего белка, который вызывает аллергию.

Девон и корниш рекс — необычные породы “кудрявых” кошек, они так же нуждаются в частом мытье и мало подвержены линьке.

Особое внимание стоит уделить породам без густого подшерстка. Именно в нем накапливается большое количество аллергенов — маленьких кожаных чешуек, сала и слюны (она попадает туда, когда животное вылизывается).

Породы без подшерстка — наиболее благородные, так как такие животные не в состоянии жить без специального ухода, не могут гулять на улице, в холодном помещении быстро простужаются. Породы кошек без аллергии для людей — это балийские, яванские кошки и кошки-ориенталы.

Аристократы с шелковистой шерстью есть и среди собак. Породы собак без аллергии — это русская гончая борзая, пудели (все виды), брюссельский гриффон, вест-хайленд-уайт-терьер и миниатюрная бишон фризе.