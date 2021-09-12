В Тосненском районе горела постройка на 60 «квадратов»

В Тосненском районе горела постройка на 60 «квадратов»
На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В СНТ «Дружба» в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелась хозяйственная постройка.

Сообщение о возгорании поступило в 21:25 мск в субботу.

По данным ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составил 60 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали восемь личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 22:28. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Пандус для заезда на стилобат был установлен с нарушением противопожарных требований.

пожар происшествия Тосненский район


 

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