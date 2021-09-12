Утренние пробки в Петербурге в воскресенье составили всего 1 балл

Утренние пробки в Петербурге в воскресенье составили всего 1 балл
Фото: скриншот Яндекс.Карты

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 11 часов — пробки составят два балла, а после 13 часов — 3 балла.

Утром на дорогах Петербурга произошло три ДТП.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города в районе Московского вокзала, Садовой, на набережной Обводного канала и районе станции метро «Адмиралтейская».

Кроме того, затор наблюдается на севере Петербурга, на проспектах Энгельса и Коломяжском.

На юге Петербурга пробка скопилась на Московском шоссе и Дунайском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.

дорожная ситуация дтп пробки


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВОЗ: мир накрывает четвертая волна пандемии COVID-19
Восемь спасателей тушил пожар ночью в Выборгском районе
Утренние пробки в Петербурге в воскресенье составили всего 1 балл
В Тосненском районе горела постройка на 60 «квадратов»
В Японии более половины населения привилось от ковида
Скорая прибыла на место ДТП на Коллонтай
В Петербурге в воскресенье ожидаются грозы и дожди
Эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае