ВОЗ: мир накрывает четвертая волна пандемии COVID-19

В мире бушует пандемия COVID-19 и наблюдаются высокие темпы роста заболеваемости. По информации ВОЗ, в Юго-Восточной Азии они достигли рекордно высоких показателей за весь период.

Вспышка зафиксирована в Израиле, где привита большая часть населения. Каждый день в стране заболевают более 11 тысяч человек.

Профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский считает, что всплеск заболеваемости в Израиле объясняется появлением штамма «дельта», сообщают «РИА Новости».

Глава нацпрограммы по борьбе с ковидом Салман Зарка призвал готовиться к четвертой дозе вакцины и заявил, что «это наша жизнь, в волнах эпидемии».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспертам нужно пропагандировать прививку от ковида среди россиян, а не предсказывать новые вспышки заболевания вирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.