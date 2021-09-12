ВОЗ: мир накрывает четвертая волна пандемии COVID-19

ВОЗ: мир накрывает четвертая волна пандемии COVID-19
Новый штамм коронавируса оказался гораздо более агрессивным Фото: pixabay

В мире бушует пандемия COVID-19 и наблюдаются высокие темпы роста заболеваемости. По информации ВОЗ, в Юго-Восточной Азии они достигли рекордно высоких показателей за весь период.

Вспышка зафиксирована в Израиле, где привита большая часть населения. Каждый день в стране заболевают более 11 тысяч человек.

Профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский считает, что всплеск заболеваемости в Израиле объясняется появлением штамма «дельта», сообщают «РИА Новости».

Глава нацпрограммы по борьбе с ковидом Салман Зарка призвал готовиться к четвертой дозе вакцины и заявил, что «это наша жизнь, в волнах эпидемии».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспертам нужно пропагандировать прививку от ковида среди россиян, а не предсказывать новые вспышки заболевания вирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

COVID-19 ВОЗ коронавирус


 

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ВОЗ: мир накрывает четвертая волна пандемии COVID-19
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