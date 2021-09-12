В США рассказали о плане действий против «Северного потока – 2»

В США рассказали о плане действий против &#171;Северного потока – 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

США и Германия предпримут меры против газопровода «Северный поток — 2», если Россия будет использовать его в качестве оружия. Об этом заявил американский дипломат Курт Волкер.

По его словам, США пытаются противостоять реализации проекта, но пока эта борьба ограничивается словами.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине»,- приводит его слова «Главред Украина».

Накануне президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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