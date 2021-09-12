На улице Сантьяго-де-Куба спасатели тушили «однушку»

В воскресенье, 12 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 10:01.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на улице Сантьяго-де-Куба, д. 10, в однокомнатной квартире, на кухне площадью 7 квадратных метров обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

Справиться с огнем удалось в 10:21 Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Пандус для заезда на стилобат был установлен с нарушением противопожарных требований.