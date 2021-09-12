На улице Сантьяго-де-Куба спасатели тушили «однушку»

На улице Сантьяго-де-Куба спасатели тушили «однушку»
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В воскресенье, 12 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 10:01.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на улице Сантьяго-де-Куба, д. 10, в однокомнатной квартире, на кухне площадью 7 квадратных метров обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

Справиться с огнем удалось в 10:21 Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Пандус для заезда на стилобат был установлен с нарушением противопожарных требований.

выборгский район квартирный пожар пожар


 

Новости партнеров
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Сантьяго-де-Куба спасатели тушили «однушку»
На следующей неделе в Петербурге ожидается похолодание
В США рассказали о плане действий против «Северного потока – 2»
Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома в Ленобласти
ВОЗ: мир накрывает четвертая волна пандемии COVID-19
Восемь спасателей тушил пожар ночью в Выборгском районе
Утренние пробки в Петербурге в воскресенье составили всего 1 балл
В Тосненском районе горела постройка на 60 «квадратов»