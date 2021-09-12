Задержан житель Колпино, который поджог свою квартиру на Металлургов

В Колпинском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который поджог свою квартиру.

Инцидент произошел в субботу, 11 сентября, в доме №15 на улице Металлургов. Около трех часов дня в отдел полиции обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что из квартиры указанного дома выбрасывают мебель и вещи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители установили, что в одной из квартир произошел пожар, пострадавших нет. Огонь развел 37-летний хозяин квартиры, в результате чего пострадали соседние квартиры.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающую квартиру на Металлургов тушили 15 спасателей.