Задержан житель Колпино, который поджог свою квартиру на Металлургов

Задержан житель Колпино, который поджог свою квартиру на Металлургов
Пожар в Колпино. Фото: скриншот "Колпинский район" "ВКонтакте"

В Колпинском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который поджог свою квартиру.

Инцидент произошел в субботу, 11 сентября, в доме №15 на улице Металлургов. Около трех часов дня в отдел полиции обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что из квартиры указанного дома выбрасывают мебель и вещи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители установили, что в одной из квартир произошел пожар, пострадавших нет. Огонь развел 37-летний хозяин квартиры, в результате чего пострадали соседние квартиры.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающую квартиру на Металлургов тушили 15 спасателей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти Колпинский район поджог


 

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