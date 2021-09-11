Полыхающую квартиру на Металлургов тушили 15 спасателей

Пожар случился в доме на улице Металлургов. Фото: скриншот Google Maps

Пожар случился в доме на улице Металлургов. Фото: скриншот Google Maps

В Колпинском районе спасатели потушили балкон в доме 15 на улице Металлургов.

Возгорание случилось в субботу, 11 сентября, на 11 этаже четырнадцатиэтажного здания. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 16:07. К месту ЧП оперативно прибыли 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, в двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 26 квадратных метров Огонь охватил две комнаты по 10 «квадратов» и балкон. На 12 этаже выгорел балкон по всей площади.

В 17:24 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели пять часов тушили полыхающий автосервис на Автогенной улице.