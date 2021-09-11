Спасатели пять часов тушили полыхающий автосервис на Автогенной

Спасатели пять часов тушили полыхающий автосервис на Автогенной
Пожар на Автогенной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Спасатели потушили крупный пожар в Невском районе Петербурга. Огонь охватил здание автосервиса.

Возгорание случилось сегодня, 11 сентября, в доме №13 на Автогенной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:57. В 11:14 ранг пожара повышен до № 1-Бис.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул в автосервисе размером 15х40 метров, площадь горения составила 100 квадратных метров. В 16:07 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на борьбу с огнем на Автогенной улице прибыли 22 спасателя на пяти спецмашинах.

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