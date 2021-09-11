На Автогенной загорелся автосервис на пощади 100 «квадратов»

В Невском районе Петербурга произошел пожар в здании автосервиса. Огонь тушили по повышенному рангу.

Возгорание случилось сегодня, 11 сентября, в доме №13 на Автогенной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:57.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул в автосервисе размером 15х40 метров, площадь горения составила 100 квадратных метров. В 11:14 ранг пожара повышен до № 1-Бис.

Сведения о пострадавших не поступали. На борьбу с огнем прибыли 22 спасателя на пяти спецмашинах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в огромном ангаре на Кингисеппском шоссе тушили 45 спасателей.