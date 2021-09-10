Пожар в огромном ангаре на Кингисеппском шоссе тушили 45 спасателей

В Красносельском районе Петербурга спасатели локализовали крупный пожар, охвативший ангар.

Возгорание случилось сегодня, 10 сентября, в доме №55 на Кингисеппском шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 16:52.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в ангаре площадью 1 тыс. квадратных метров горела обстановка на площади 200 квадратных метров. В 17:06 ранг пожара был повышен до №2.

В 17:53 ранг пожара снизили, к 17:58 огонь локализовали.

На месте происшествия работали 45 спасателей, прибывших к месту ЧП на 10 спецмашинах. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожару в Кронштадте на надстройке повысили ранг до № 2.