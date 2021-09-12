Задержаны трое мужчин, устроивших поножовщину в Луге

Полицией Лужского района задержаны трое участников поножовщины.

Преступный инцидент произошел в субботу, 11 сентября, в на проспекте Кирова городе Луга. Около 17:00 трое граждан одной из стран ближнего зарубежья во время ссоры нанесли ножевое ранение 50-летнему мужчине. Пострадавший после оказания медицинской помощи удовлетворительном состоянии, отпущен домой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ленобласти, в отдел полиции отправились трое мужчин в возрасте от 35 до 40 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после драки в Луге было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).