Трое мигрантов устроили поножовщину в Луге

Трое мигрантов устроили поножовщину в Луге
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

В Лужском районе Ленинградской области задержаны трое участников поножовщины.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел в субботу, 11 сентября. Около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Луга, на проспекте Кирова, произошла драка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции установили, что трое граждан одной из стран ближнего зарубежья во время внезапно возникшей ссоры нанесли ножевое ранение 50-летнему мужчине. Мужчина после оказания медицинской помощи удовлетворительном состоянии, отпущен домой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Трое участников драки в возрасте от 35 до 40 лет задержаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали гражданку, обвиняемую в убийстве главы приюта на улице Зины Портновой.

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