В Кудрово нашли пропавшего трехлетнего мальчика с самокатом

В Невском районе сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося 3-летнего ребенка.

Вечером 11 сентября мальчик во время прогулки уехал на самокате и потерялся, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти».

В полицию обратилась женщина и рассказала о том, что ее сын потерялся во время прогулки около одного из домов на проспекте Строителей. Мальчик увлекся ездой на самокате, проехал вперед и пропал из поля зрения матери. К счастью, все закончилось благополучно.

Около одного из домов на Каштановой улице росгвардейцы обнаружили подходившего под описание ребенка. Он был на улице один. Мальчика сразу передали матери.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за этот июнь в Петербурге и Ленобласти без вести пропали 20 детей младше 12 лет. В большинстве случаев дети пропадали на природе или у воды.