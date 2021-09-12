За сутки вакцинацию от COVID прошли почти 15 тысяч петербуржцев

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За последние сутки первым компонентом вакцинировались 3 520 человек, завершили курс вакцинации — 11 427.

По данным на воскресенье, 12 сентября, с начала массовой вакцинации 1 517 322 горожанина привиты первым компонентом, при этом 1 550 604 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

Как сообщили на официальном сайте городской администрации, на данный момент в городе работает 172 прививочных пункта.

Запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 640 246 доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге превысил норму.