Коэффициент распространения коронавирус в Петербурге превысил норму

Коэффициент распространения коронавирус в Петербурге превысил норму
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге превысил норму.

Об этом стало известно в воскресенье, 12 сентября. В городе в настоящий момент развернуто 5 163 койки для пациентов с COVID-19 и пневмониями, из которых свободны 29,35%.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, коэффициент распространения новой болезни в Северной столице составил 1,49 при нормативе в единицу

На лечении в стационарах находятся 3 635 человек, за прошлые сутки госпитализированы 208 инфицированных. 377 человек находятся в реанимации, 136 — подключены к аппаратам ИВЛ, еще 18 195 горожан проходят амбулаторное лечение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 554 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 7 140 070 случаев коронавируса.

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