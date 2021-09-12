Ленобласть в воскресенье окутает туман

В воскресенье, 12 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

Ночью преимущественно без осадков, регион местами окутает туман. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, юго-восточный будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Днем юго-восточный, южный с порывами до 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +8…+13 градусов, на северо-востоке температура воздуха опустится до +5 градусов. Днём потеплеет до +16…+21 градуса, на севере будет до +14 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.