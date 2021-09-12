Санавиация не может вылететь к месту падения L-410 из-за тумана

Самолет, на борту которого находились 16 человек, совершил жесткую посадку.

В Иркутской области сегодня, 12 сентября, пассажирский самолет L-410 совершил жёсткую посадку. Из-за непогоды борт санавиации пока не может вылететь на место инцидента. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правительстве региона.

Известно, что борту санавиации мешает туман. Как только погода позволит, на место происшествия вылетит борт со всем необходимым. Напоминаем, что поиском самолета занимается вертолет Ми-8. На нем находилось 16 человек, двое из них – члены экипажа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет из Петербурга аварийно сел в Казани. На борту находились 178 пассажиров, а также члены экипажа. Никто из них не пострадал.