Самолет из Петербурга аварийно сел в Казани

Самолет из Петербурга аварийно сел в Казани
Никто из них не пострадал — лайнер сел благополучно без каких либо проблем. Фото: pixabay

Самолет сообщением из Петербурга совершил аварийную посадку в международном аэропорту города Казань. Причиной этого стала неисправность пневматики воздушного судна.

Воздушное судно Boeing 737 авиакомпании «Победа» рейса 547 село аварийно в субботу, 11 сентября, в 20:10 в международном аэропорту Казани, сообщил 78.ru со ссылкой на Татарскую транспортную прокуратуру.

На борту находились 178 пассажиров, а также члены экипажа. Никто из них не пострадал.

В ведомстве намерены проверить, соблюдала ли авиакомпания в данном случае закон о безопасности полетов. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково сегодня утром задержали один авиарейс.

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