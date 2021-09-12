Самолет из Петербурга аварийно сел в Казани

Самолет сообщением из Петербурга совершил аварийную посадку в международном аэропорту города Казань. Причиной этого стала неисправность пневматики воздушного судна.
Воздушное судно Boeing 737 авиакомпании «Победа» рейса 547 село аварийно в субботу, 11 сентября, в 20:10 в международном аэропорту Казани, сообщил 78.ru со ссылкой на Татарскую транспортную прокуратуру.
На борту находились 178 пассажиров, а также члены экипажа. Никто из них не пострадал.
В ведомстве намерены проверить, соблюдала ли авиакомпания в данном случае закон о безопасности полетов. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково сегодня утром задержали один авиарейс.