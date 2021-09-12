В Пулково в воскресенье задержали один рейс

В Пулково в воскресенье задержали один рейс
В Пулково задержали один авиарейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 12 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 7:05, однако время вылета сдвинули на 7:35.

Причины задержек неизвестны. Остальные рейсы отправятся по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 9 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь внутренних рейсов и один международный. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хабаровска, Карши, Москвы, Сочи и Новосибирска.

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