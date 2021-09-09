В Пулково 9 августа задержали восемь рейсов: 4 из них до Москвы

В Пулково с вылетом опаздывают 8 самолетов. Фото: Baltphoto

В Пулково с вылетом опаздывают 8 самолетов. Фото: Baltphoto

Сегодня, 9 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь внутренних рейсов и один международный.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хабаровска, Карши, Москвы, Сочи и Новосибирска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Хабаровска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 17:20, однако время вылета сдвинули на 18:05. Далее с опозданием вылетит рейс до Карши. Самолет перенесли с 17:20 на 23:00.

Также задерживают четыре рейса до Москвы. Самолеты должны были улететь в 17:45, 17:55, 19:30 и 20:55, но по факту ждать придется до 19:00, 18:25, 20:45 и 21:30.

Вылет рейса до Сочи перенесли с 19:10 на 19:40.

Время вылета самолета в Новосибирск отложили с 23:00 до 23:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.