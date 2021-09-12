В Петербурге заметили серых цапель, которые скоро полетят в Африку

В Петербурге заметили серых цапель, которые скоро полетят в Африку
Серые цапли, скорее всего, потом отправятся в Африку. Фото: скриншот Вконтакте

Птиц в наших краях можно увидеть только во время пролета осенью или весной.

В Санкт-Петербурге на Большом Суздальском озере заметили серых цапель. Об этом сегодня, 12 сентября, рассказал биолог Павел Глазков в своем сообществе во «Вконтакте».

Эксперт отметил, что птиц в наших краях можно заметить только во время пролета осенью или весной. В скором времени они полетят в Африку. Что касается Ленинградской области, то серые цапли порой там и гнездятся. Так, в 2019 году большие белые цапли свили гнездо и вывели потомство на Кургальском полуострове.

«В настоящее время в Ленинградской области обитает около 3 тысяч особей серой цапли и примерно 300 большой белой цапли»,

— добавил Глазков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что три дикие цапли поселились на очистных сооружениях в Ольгино.

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