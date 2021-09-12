В Праге задержали россиянина прямо в аэропорту

В Праге задержали россиянина прямо в аэропорту
Мужчину задержали в аэропорту. Фото: pixabay

Пока не уточняется, по каким причинам произошло задержание.

В международном аэропорту Праги 12 сентября задержали россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

На место инцидента выехал представитель консульского отдела посольства России, чтобы оказать помощь мужчине. Российские дипломаты тем временем находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками Франчетти. Причины, по которым его задержали, не разглашаются.

По предварительным данным, все случилось на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Эта версия уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве на Торфяной дороге. В преступлении может быть виноват 25-летний охранник.

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