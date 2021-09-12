Новые данные: после жёсткой посадки под Иркутском пострадали 8 человек

Новые данные: после жёсткой посадки под Иркутском пострадали 8 человек
Спасатели помогают людям выбраться из салона. Фото: МЧС

Именно столько человек нуждались в госпитализации.

12 сентября в Иркутской области произошла жёсткая посадка пассажирского самолета. На борту находились 16 человек – четверо погибли. Еще восемь человек были госпитализированы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу региона Игоря Кобзева.

До этого сообщалось, что пострадали 12 человек. Вполне возможно, что далеко не все из них нуждались в помощи медиков. Что касается восьми госпитализированных, то они получили тяжелые травмы.

«Восемь человек получили травмы средней и тяжелой степени. Идет деблокирование тел погибших»,

— пишет ТАСС.

Всех пострадавших уже передали медикам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что опубликованы кадры с места эвакуации пострадавших после крушения самолета под Иркутском.

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