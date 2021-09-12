Опубликованы кадры с места эвакуации пострадавших после крушения самолета под Иркутском

В результате инцидента погибли четыре человека, еще 12 получили травмы.

В Иркутской области 12 сентября произошло крушение самолета L-410. В результате инцидента пострадали 12 человек, еще четыре погибли. На месте работают около 70 спасателей, которые помогают доставать людей из салона. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ.

У травмированных переломы и черепно-мозговые травмы. Спасатели показали фотографии с места происшествия – они рассказывают, что им пришлось проделать непростой путь. Мешало все: и погода, и непростое место падание.

«Все пострадавшие на месте жёсткой посадки самолета L 410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна»,

— сообщили в МЧС РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в авиакатастрофе под Иркутском, кажется, погибли четверо.