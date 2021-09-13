В крови погибших после съеденного арбуза нашли следы этиленгликоля

Это ядовитое вещество, которое используют как компонент тормозных жидкостей, средств для мытья стекол и антифризов.

Стали известны результаты анализов крови погибших 61-летней москвички и ее внучки, которые съели арбуз из «Магнита». В ней нашли следы этиленгликоля – ядовитого вещества, которое используется как компонент тормозных жидкостей, средств для мытья стекол и антифризов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники.

Попадание вещества в организм может стать причиной летального исхода. Напоминаем, что об отравлении арбузом стало известно 10 сентября. Пострадавших госпитализировали, в больнице скончались пожилая женщина и девочка. Состояние еще одной женщины стабилизировалось. Позже стало известно о еще 11 пострадавших.

По предварительным данным, вещество попало на арбузы во время обработки торгового зала. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы симптомы отравления арбузом или дыней.