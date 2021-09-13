В Петербурге COVID заболело еще 805 человек

В Петербурге COVID заболело еще 805 человек
Коронавирус в Петербурге продолжает набирать обороты. Фото: unsplash.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 805 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 022 человек. Третье место у Подмосковья — 758 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 181 человек. За сутки в 47-м регионе скончался один человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что плохое настроение может стать причиной заражения коронавирусом.

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