В Петербурге изменят цены на проезд по ЗСД 

В Петербурге изменят цены на проезд по ЗСД 
В Санкт-Петербурге изменятся тарифы проезда по ЗСД. Фото: Baltphoto

В Северной столице будет изменен тариф на проезд по Западному скоростному диаметру.

Как сообщает пресс-служба оператора трассы «Магистраль Северной столицы», новые тарифы начнут действовать, когда откроется Шуваловская развязка.

На ЗСД изменятся границы тарифных зон проезда. Однако цена проезда для водителей легковых автомобилей и мотоциклов не поменяются. Каждая зона так и будет стоить по 200 рублей.

А вот для владельцев транспондеров на участке от КАД до Шуваловского проспекта стоимость поднимется до 248 рублей днем и 124 рублей ночью. Кроме того, от Шуваловского проспекта до Автомобильной улицы цена проезда составит 288 и 144 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что развязку ЗСД с Шуваловским проспектом запустят в ближайшие дни.

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