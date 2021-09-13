В понедельник из Пулково задерживают 4 рейса

В понедельник, 13 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Анапы и Владивостока. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 01:25 и в 16:00, однако вылет сдвинули на 13:00 и 18:10.

Далее с опозданием вылетит рейс до Анапы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 11:00, но самолет полетит лишь в 12:50.

Позднее, чем планировалось полетит самолет во Владивосток. Судно должно было подняться еще в 11:10.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.