АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на режим периодического протапливания

В первую очередь организация начнет подавать тепло в школы, детские сады и медицинские учреждения. Фото: pixabay

В первую очередь организация начнет подавать тепло в школы, детские сады и медицинские учреждения. Фото: pixabay

С понедельника, 13 сентября на основании распоряжения Комитета по энергетике и инженерного обеспечения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на режим периодического протапливания.

В это время занимаются налаживанием систем теплоснабжения, выявляют и устраняют возможные неисправности, проводят усиленный контроль качества воды. Об этом сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В первую очередь организация начнет подавать тепло в школы, детские сады и медицинские учреждения.

Окончательное подключение потребителей требует времени. Именно поэтому при отсутствии тепла следует обращаться в свою управляющую организацию, отвечающую за подачу отопления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Государственной думы Елена Вторыгина после произошедшей трагедии в Ногинске заявила, что лучше подключать отопление при предельной среднесуточной температуре 10°С, а не 8°С, которая держится три дня, а не пять.