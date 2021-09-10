В Госдуме предложили пересмотреть условия включения отопления

Депутат Государственной думы Елена Вторыгина на фоне произошедшей трагедии в Ногинске считает, что лучше подключать отопление при предельной среднесуточной температуре 10°С, а не 8°С, которая держится три дня, а не пять. Соответствующее предложение она направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет РИА «Новости».

«Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с 8°С до 10°С, а также сокращения сроков с пяти до трех дней», — отметила она.

По предварительной информации, включенный газ для обогрева квартиры, предположительно, стал причиной взрыва в Ногинске. Инцидент произошел ранним утром 8 сентября. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. В результате погибли семь человек – среди них есть несовершеннолетние. Также травмы получили 15 человек, в том числе два ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели уже сутки разбирают завалы после взрыва в Ногинске.