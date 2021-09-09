Число погибших выросло до семи: спасатели уже сутки разбирают завалы после взрыва в Ногинске

Примерно в 6:55 8 сентября в доме на улице 28 Июня в подмосковном городе Ногинск произошел взрыв бытового газа. Обрушилось несколько этажей жилого здания. Спасатели вторые сутки разгребают завалы: погибли семь человек, включая двоих детей.

Известно, что от взрыва пострадали 24 квартиры, 17 из которых практически полностью разрушены. Ударная волна обрушила перекрытия со 2-го по 5-й этажи и часть стены. Кроме того, выбило окна в соседних домах. Взрыв случился на третьем этаже в квартире многодетной семьи, официальной причиной называют бытовую утечку газа. Возможно, в квартире оставили на ночь включенную газовую плиту — для тепла.

В ЧП пострадали 15 человек, шестерым потребовалась госпитализация, среди них — двое детей. В общей сложности, за время спасательной операции эвакуировали более 170 человек. Сотрудники МЧС вторые сутки продолжают разбор завалов — там по-прежнему могут находиться два человека. К сожалению, семь человек не выжили, включая ребенка и девочку-подростка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших выплатят 1 млн рублей компенсации, пострадавшие от взрыва получат от 100 до 500 тысяч рублей.

Как пишет ТАСС, здание по-прежнему находится под угрозой обрушения. Власти предполагают, что его можно восстановить, но эксперты составят заключение позже — пока дом обследуют диагностическим комплексом «Струна». Это может занять до трех суток. На месте работают более 450 специалистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело — его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Следователи допрашивают руководство управляющей компании и организации, обслуживавшей газопровод.