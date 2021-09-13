Открылся пилотный участок велодороги Санкт-Петербург — Москва

До конца 2021 года построят еще 56 километров велосипедных дорожек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

До конца 2021 года построят еще 56 километров велосипедных дорожек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пилотный участок строящейся велодороги Северная столица — Москва открылся для движения в Дмитровском городском округе вдоль Канала имени Москвы. На данный момент велосипедистам доступно около 20 км будущей дороги.

Общая длина готовящейся трассы будет почти тысяча километров. До конца 2021 года построят еще 56 километров велосипедных дорожек, которые в скором времени будут частью единого маршрута между двумя столицами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также в ходе церемонии открытия подписали документ о сотрудничестве правительства Московской области и организации «Вело1».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти состоялось открытие трансграничной велодорожки. Она пролегает до границы с Финляндией. Теперь до Финляндии можно доехать на велосипеде.