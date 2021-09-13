Прокуратура начала проверку по делу петербурженки, сажавшей детей на цепь

В Петербурге мать держала детей на цепи и била их деревянной палкой. Возбуждено дело об истязаниях. Фото: pixabay

В Петербурге мать держала детей на цепи и била их деревянной палкой. Возбуждено дело об истязаниях. Фото: pixabay

Прокуратура Красногвардейского района начала проверку после того, как стало известно о способах воспитания, которые применяла 30-летняя петербурженка в отношении своих маленьких детей.

По предварительным данным, женщина систематически ограничивала движения 7-летнего сына и 5-летней дочери. Их негуманная мать приковывала на ночь на цепь.

В данный момент прокуратура проверяет условия жизни и воспитания малышей. Кроме этого, будет оценена деятельность органов профилактики, которые должны были обнаружить семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Также, прокуратура взяла на контроль ход и итоги расследования уголовного дела, возбужденному следственными органами по факту истязания несовершеннолетних.

7-летнего мальчика и 5-летнюю девочку отправили в социально-реабилитационный центр, а затем госпитализировали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин убил сына из-за просьбы сделать потише музыку.