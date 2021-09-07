Россиянин убил сына из-за просьбы сделать потише музыку

В Татарстане 31-летний мужчина попросил своего отца убавить звук, за что жестоко поплатился.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 4 сентября в городе Лениногорске.

Как считает следствие, 54-летний мужчина вместе с приятелем распивали алкоголь во дворе своего дома. К ним подошел сосед и попросил убавить музыку, но татарстанец отказался. Сын решил вмешаться в конфликт и заступиться за соседа. Он вышел из дома попросил убавить звук.

Отец схватил нож и ударил сына в живот. Пострадавшего увезли в больницу, но врачи уже не смогли ему помочь.

Он скончался от полученного ранения.Возбуждено уголовное дело.

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