В Сланцах женщина из-за ссоры набросилась на мужчин с ножом

В результате ссоры, возникшей после выпивки алкоголя, 44-летний мужчина избил их палками. Фото: unsplash

В результате ссоры, возникшей после выпивки алкоголя, 44-летний мужчина избил их палками. Фото: unsplash

Полиция Ленобласти задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru», ранее поступило сообщение о ножевом ранении в г. Сланцы, у дома 4 по ул. Дзержинского. По этому адресу обнаружили с колото-резаным ранением грудной клетки 44-летнего мужчину и с колото-резаным ранением живота, закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии 17-летнего подростка.

Выяснилось, что в результате ссоры, возникшей после выпивки алкоголя, 44-летний мужчина избил их палками, после 37-летняя женщина нанесла им удары ножом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Старой служебная собака Зорра нашла участников поножовщины. Во Всеволожском районе Ленобласти полиция проводит проверку по факту поножовщины в деревне Старая. Накануне в 9 часов утра в полицию поступило сообщение о ножевой резне на Верхней улице в дереве Старая.