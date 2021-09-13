Минобрнауки заявило об отсутствии планов перевода вузов на дистанционный формат

В этом учебном году пока Минобрнауки не видит причин для перевода университета на дистанционный формат. Об этом заявил заместитель министра Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что учебный год 2021-2022 стартовал удачно. Вспышки ковида пока нет, за этим следят, роста пока тоже нет. Об этом сообщает ТАСС.

Афанасьев обратил внимание, что пока предпосылок для изменения формата обучения нет. Так, он заявил, что Россия справилась с кризисом. Трендов на ухудшение ситуации нет, поэтому университеты работают.

В Минобрнауки отметили, что полный переход на удаленное обучение в университетах невозможен, потому что это плохо отражается на качестве образования. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что Россия в плане образования справилась с вызовом пандемии ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биоинформатики из Санкт-Петербургского государственного университета стали первыми в России, кто получил грант Фонда Цукерберга.