За выходные из лесов Ленобласти вывели пятерых заблудившихся грибников

О состоянии женщины на данный момент ничего неизвестно. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

О состоянии женщины на данный момент ничего неизвестно. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Увлекшись поисками, люди забывают следить за дорогой и теряются.

В Ленинградской области за прошедшие выходные, 11 и 12 сентября, из леса вывели пятерых заблудившихся грибников. Об этом сообщили в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «Вконтакте».

Так, например, недалеко от деревни Большие Озерцы потерялись пожилая женщина, которую пришлось эвакуировать на носилках. Около деревни Рамболово, тем временем, искали мужчину – он уже передан родственникам. Недалеко от города Лодейное Поле заблудилась женщина – к счастью, ее обнаружили и вернули домой.

Некоторые людей приходится искать не несколько часов, а сутки или даже больше. За это время в лесу с потерявшимся может произойти множество неприятных инцидентов. Чтобы этого не допускать, нужно помнить о мерах предосторожности и следить за дорогой и временем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новой Ладоге из леса вывели потерявшуюся женщину.