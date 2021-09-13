За выходные из лесов Ленобласти вывели пятерых заблудившихся грибников

За выходные из лесов Ленобласти вывели пятерых заблудившихся грибников
О состоянии женщины на данный момент ничего неизвестно. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Увлекшись поисками, люди забывают следить за дорогой и теряются.

В Ленинградской области за прошедшие выходные, 11 и 12 сентября, из леса вывели пятерых заблудившихся грибников. Об этом сообщили в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «Вконтакте».

Так, например, недалеко от деревни Большие Озерцы потерялись пожилая женщина, которую пришлось эвакуировать на носилках. Около деревни Рамболово, тем временем, искали мужчину – он уже передан родственникам. Недалеко от города Лодейное Поле заблудилась женщина – к счастью, ее обнаружили и вернули домой.

Некоторые людей приходится искать не несколько часов, а сутки или даже больше. За это время в лесу с потерявшимся может произойти множество неприятных инцидентов. Чтобы этого не допускать, нужно помнить о мерах предосторожности и следить за дорогой и временем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новой Ладоге из леса вывели потерявшуюся женщину.

грибы ленинградская область лес новости СПб


 

Новости партнеров
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мурино 26-летнюю девушку изнасиловали
В Красном переулке полыхало нежилое здание
Пьяная петербурженка наврала: якобы у клуба девушки обвешаны взрывчаткой
Путину, возможно, придется уйти на карантин
В Петербурге накажут мать, бросившую грудного ребенка в машине одного
15-летняя петербурженка отравилась алкоголем: девочка в тяжелом состоянии
В Петербурге снизилась суточная заболеваемость ковидом после выходных
В Колпино из подъезда вышел окровавленный мужчина