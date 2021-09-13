В Колпино из подъезда вышел окровавленный мужчина

В Колпино мужчина вышел в крови из дома. Фото: Google Maps

В Колпино мужчина вышел в крови из дома. Фото: Google Maps

В Колпинском районе Петербурга из подъезда дома №2 по улице Ижорского Батальона вышел мужчина весь в крови.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 сентября в полицию сообщили о госпитализации 31-летнего неработающего мужчины. Накануне его дня рождения он получил колото-резанную рану брюшной полости.

Через некоторое время в Колпино по Заводскому проспекту у дома №16 удалось задержать подозреваемого в злодеянии. 46-летний мужчина был пьян.

Оказалось, что мужчины выпивали, затем между ними случился конфликт, в ходе которого подозреваемый мог ударить пострадавшего ножом.

Правоохранители изъяли одежду раненого, три ножа и биоматериалы. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину, вонзившего нож в парня, удалось быстро поймать в Ленобласти.